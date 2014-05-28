В Україні лише 28% молоді знають про шляхи передачі ВІЛ-інфекції - ЮНІСЕФ

В Україні лише 28% молоді знають про шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо на прес-конференції, присвяченій результатам досліджень «Думки, оцінки та уподобання підлітків щодо тестування на ВІЛ та консультування».

За словами Мокуо, дослідження виявили, що лише 10% молодих людей в Україні пройшли тестування на наявність вірусу. «Молоді люди - це майбутнє нашого суспільства. Дуже важливо, щоб вони мали правильну інформацію а ще - звички і поведінку. У хлопчиків цей рівень освіченості нижчий. В Україні є «Клініки, дружні до молоді» у яких можна отримати необхідні знання та допомогу», - сказала Мокуо.

Вона наголосила, що в Україні є проблема стигматування, негативного ставлення до діагностики на ВІЛ-інфекцію. «Необхідно подолати стигматування до таких людей. ВІЛ – хвороба, що передається певним шляхом. Якщо у нас є правильні знання, ми можемо нормально співвіснувати з ВІЛ-інфікованими. Нам необхідно поширювати інформацію серед молоді», - зауважила Мокуо.

Вона також висловила занепокоєння ситуацією на сході України. «Дитячий фонд ООН дуже занепокоєний долею дітей на сході країни. Проблема ВІЛ тут не може бути відокремленою проблемою. Ми побоємося, що ризик поширення ВІЛ-інфекції на цих територіях збільшиться», - сказала Мокуо.

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Голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка Ольга Балакірєва наголосила, що в ході опитування більшість підлітків говорили про байдужість медичного персоналу при тестуванні.

«34% підлітків заявили, що тест на ВІЛ не був для них анонімним. Чимало з них не пройшли до тестового та післятестового консультування. 10% були перенаправлені до інших установ. Підліток потребує супроводу, щоб була реальна переадресація. 6% взагалі не отримали результатів. 17% заявили, що тест був платним. Це – кричущі факти», - заявила Балакірєва.