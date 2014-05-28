У Криму - проблеми з доступністю хворих на ВІЛ і СНІД до лікування

У Криму існують проблеми з доступністю хворих на ВІЛ і СНІД до лікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник другого відділу Програм допомоги Представництва ЄС в Україні Хосе Роман Леон Лора заявив на прес-конференції, присвяченій результатам дослідження на тему: «Думки, оцінки та уподобання підлітків щодо тестування на ВІЛ та консультування».

Він наголосив, що ситуація щодо поширення ВІЛ-інфекції в Україні погіршується разом з погіршенням загальної ситуації у країні.

«Не можна забувати про тих молодих людей та дітей на території окупованого Криму, які не мають сьогодні доступу до лікування ВІЛ-інфекції. Свобода - це насамперед відповідальність. Свободи без відповідальності не буває. Це той меседж, який ми хочемо донести до молоді України», - сказав Лора.

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Він також наголосив, що Євросоюз захищає базові фундаментальні права людини в Україні.

«Ми вітаємо прагнення МОЗ України щодо подолання проблеми поширення ВІЛ/СНІДу. Сподіваємося, що у подальші місяці буде достатнє фінансування програм з подолання ВІЛ», - зазначив Лора.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня виконавчий директор Всеукраїнської мережі ЛЖВ Володимир Курпіта заявив, що понад 4,3 тисячі ВІЛ-інфікованих у Криму через відсутність ліків можуть не дожити до листопада.

«Крим належить до семи найбільш постраждалих від ВІЛ-інфекції регіонів України. Всього в Криму зареєстровано понад 11 тисяч ВІЛ-інфікованих, із них на даний момент 4,3 тисячі отримують специфічне лікування, яке необхідно отримувати щодня, з них близько 60 отримують таке лікування у в'язницях, 500 - за гроші Глобального фонду (боротьби зі СНІДом) та інші - за рахунок держбюджету України», - сказав Курпіта.

Він нагадав, що «Україна щорічно купувала антиретровірусну терапію для Криму на суму понад 250 тисяч доларів», але після анексії Росією Криму незрозуміло, хто забезпечуватиме це лікування.

«Незважаючи на ухвалення рішення Радою федерації РФ про включення двох нових суб'єктів до складу Росії, ні для Криму, ні для Севастополя не передбачено витрати із закупівлі цього виду допомоги, таким чином, у понад 4,3 тисячі пацієнтів десь із серпня-жовтня починається ризик переривання лікування, що у випадку ВІЛ-інфекції прирівнюється до смерті», - підкреслив виконавчий директор Всеукраїнської мережі ЛЖВ.