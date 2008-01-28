Дієтологи: калину їжте зараз щодня

- Теплий відвар калини з медом (або сік калини з медом) допомагає лікувати захворювання верхніх дихальних шляхів, його п`ють у разі застуди, що супроводжується гострим головним болем, кашлем, охриплістю голосу. Рекомендують також хворим із бронхіальною астмою. Готують відвар так: 6 ст. л. ягід залити склянкою окропу, кип`ятити 5 хв., настояти 1 годину, приймати по третині склянки тричі на день після їди, додавши 1 ч. л. меду. Відвар калини з медом п`ють як заспокійливе під час болісних менструацій.

- Хворим на туберкульоз треба їсти ягоди калини якомога довший період або пити сік по третині склянки тричі на день. Щоб угамувати головний біль, треба пити по чверті склянки соку калини 4-5 разів на день (через 1-1,5 години).

- Як заспокійливий засіб вживають такий настій: 5 ст. л. ягід розтерти, залити, помішуючи ягоди, трьома склянками окропу, настояти протягом 4 годин, процідити. Пити по 0,5 склянки 4-5 разів на день до їди.

- Цей настій, як кровоочисний, потрібно пити людям із порушенням обміну речовин, що проявляється фурункулами, карбункулами, різними гноячковими висипами. Розтертими ягодами одночасно змащувати уражену шкіру. Зокрема, так виводять вугри.

- Хворим на екзему корисно щодня їсти по чверті склянки ягід двічі на день, кісточки випльовувати. Це дає добрий ефект. Можна пити настій: 2-4 ст. л. сухих плодів розтовкти, залити 2 склянками окропу, настояти 4 години. Пити по 0,5 склянки 4 рази на день.

За таким же рецептом готують настій для лікування гастриту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, зокрема, при зниженій кислотності шлункового соку.

Настоєм калини (1-2 ст. л. ягід розтерти, залити склянкою окропу, настояти 1 годину, процідити) полощуть горло у разі ангіни, ротову порожнину за таких захворювань: пародонтоз, гінгівіту, стоматиту.

У народній медицині є приписи вживати ягоди, перетерті з цукром, у разі поносу, жовтяниці, ангіни, кашлю.

Дієтологи радять - з`їдайте щоденно по 15-20 плодів калини звичайної з кісточками (з метою профілактики утворення каменів), вони дуже корисні і потрібні для печінки. Калину можна додавати до салатів, страв із сиру, вінегрету, дуже смачні пиріжки з гарбузом та калиною. Полюбіть ці ягоди, калина має бути в меню до квітня. Можна заготувати сік, щоденно 2-3 ст. л. розводити в склянці холодної перевареної води і випивати вранці натще. Калина допомагає справлятися зі стресом.

Лікування гастриту ягодами калини (народний метод)

На курс лікування потрібно взяти відро калини. Ягоди обережно обірвати, щоб не пом`яти, вщерть наповнити ними 3-літрові банки, залити чистою холодною водою, тримати в кімнаті 10-12 діб. Банки пропарити і поставити в погріб (зверху зняти плісняву, якщо вона з`явилася).

Пити сік по 40 мл перед їдою. Коли рідина з першої банки закінчиться, залити калину в ній водою, а пити воду з другої банки. Випивши всю, долити банку чистою водою, пити з третьої. Далі з першої, другої, третьої, аж поки ягоди не віддають весь сік і вода в банках не стане прозорою.

Після такого лікування знижена кислотність нормалізується, а в разі нульової кислотності курс лікування слід повторити.

Одночасно з калиновим лікуванням треба щоденно їсти цибулю, готуючи її так: невелику цибулину порізати тоненькими кружками, покласти в глибоку тарілку й залити окропом на 1 хв., тоді промити в друшляку холодною водою і їсти, поливши сметаною чи олією. Така цибуля, не подразнюючи стінки шлунка, сприяє виділенню шлункового соку.