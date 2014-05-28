МОЗ України оприлюднило Концепцію нової системи охорони здоров'я
Кожен бажаючий може подати свої пропозиції та зауваження до документу
Відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я» оприлюднений для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, таким чином, міністерство пропонує публічного обговорити Концепцію нової системи охорони здоров'я, і кожен бажаючий може подати свої пропозиції та зауваження до документу.
Їх варто надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця з дня опублікування у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601 чи на е-mail: nka1@moz.gov.ua, pmd@moz.gov.ua.
Проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я» знаходиться за адресою: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20140527_0.html