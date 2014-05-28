МОЗ України оприлюднило Концепцію нової системи охорони здоров'я

Відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я» оприлюднений для обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, таким чином, міністерство пропонує публічного обговорити Концепцію нової системи охорони здоров'я, і кожен бажаючий може подати свої пропозиції та зауваження до документу.

Їх варто надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця з дня опублікування у письмовому або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601 чи на е-mail: nka1@moz.gov.ua, pmd@moz.gov.ua.

Проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров'я» знаходиться за адресою: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20140527_0.html