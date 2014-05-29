Магнітні бурі у червні 2014 року
Обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відкладіть її на інший час
Весна добігає кінця, і перший літній місяць не засмутить нас частими і серйозними магнітними бурями. У червні2014 року очікуються лише незначні геомагнітні коливання.
Незначні магнітні коливання можливі 7, 12, 17 червня, пише lady.tochka.net.
Магнітні бурі у червні 2014 року – причина виникнення
Геомагнітні збурення на нашій планеті відбуваються кілька разів на місяць через процеси, що виникають на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на Землі.
Магнітні бурі у червні 2014 року - погане самопочуття
Під час магнітних бур і серйозних геомагнітних коливань чутливі до них люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стреси і депресії.
Кожна людина має різну реакцію організму на магнітні бурі. Чому сонячна активність здатна сильно впливати на наш організм, вчені й досі не знайшли точної відповіді. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров'я на цей момент. Здорові ми чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів - всі ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову магнітну бурю.
Крім того важливим чинником є недовірливість. Вважається, що лише 10% людства дійсно страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись із прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.
Чи так це насправді - вирішувати і перевіряти тобі. Ми же можемо порадити, як поводитися під час магнітних бур у червні2014 року.
Щоб легше пережити магнітні бурі у червні 2014 року, намагайся дотримуватися наступних рекомендацій:
обмеж роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відклади її на інший час;
не бери участі у сварках і розборках;
більше відпочивай і гуляй на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження постарайся зменшити;
приймай контрастний душ;
стеж за своїм артеріальним тиском;
для зниження нервозності пий заспокійливі засоби: валеріану, собачу кропиву, глід, шавлію, заспокійливі чаї;
виконуй рекомендації свого лікаря і завжди май при собі необхідні ліки;
харчуйся правильно, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м'ясо. Виключи у цей період вживання алкоголю.