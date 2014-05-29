Наслідки гормональних порушень у жінок

Причиною виникнення нерясних місячних може бути порушення роботи систем та органів, що регулюють менструальний цикл на гормональному рівні - гіпофіза і яєчників. Порушення природного ритмічного вироблення гормонів веде до недостатності системи кровообігу в матці і неповноцінних змін у ендометрії (слизовій оболонці матки) в період менструації. В результаті починаються нерясні місячні, пише lady.tochka.net.

Але основними причинами будуть такі:

Зміни ваги - як її втрата в результаті дієт, підвищених фізичних навантажень, анорексії, виснаження, так і неконтрольований набір зайвих кілограмів і ожиріння;

Порушення обміну речовин;

Нестача вітамінів в їжі, анемія;

Стреси та емоційні навантаження, нервові захворювання, зміни психіки;

Ендокринні порушення;

Травми та операції на сечостатевих органах;

Аномалії розвитку статевих органів, видалення частини матки;

Туберкульоз статевих органів;

Інфекції, що передаються статевим шляхом;

Професійне отруєння (вплив шкідливих речовин на організм);

Період грудного вигодовування;

Прийом пероральних контрацептивів.

Симптоми: як визначити нерясні місячні

Симптоми нерясних місячних найчастіше проявляються зовні у вигляді крапель або ледь помітних слідів на спідній білизні жінки, а колір нерясних місячних коливається від світлого до темно-коричневого. Якщо місячні стали нерясними, то при збереженні регулярного циклу їхня тривалість скорочується.

Найчастіше нерясні місячні проходять без особливих порушень самопочуття, але іноді бувають переймоподібні больові відчуття через скорочення матки. Також можуть з'явитися головний біль, біль у грудях, нудота або розлад травлення.

Дуже рідко можливі кровотечі з носа. Тривалі нерясні місячні можуть викликати зниження сексуального бажання і виникнення безпліддя, що пов'язано з пониженням рівня гормону естрогену.

У деяких випадках при нерясних місячних менструальний цикл подовжується і місячні проходять з болісними симптомами.

Можливі також зміни психологічного та неврологічного характеру: підвищена емоційність, депресія, нервова збудливість або апатія.

При появі вищезазначених ознак необхідно відразу звернутися до гінеколога і пройти ретельне обстеження для того, щоб з'ясувати причину нерясних місячних.

Нерясні місячні при вагітності

Багато хто вважає, що під час вагітності не має бути місячних. Це не завжди так. На першому місяці вагітності можуть спостерігатися нерясні місячні.

Це може відбуватися тому, що після процесу запліднення плодове яйце не встигає за такий короткий термін дійти до потрібного місця, і не сталася серйозна перебудова гормонального фону.

З другого місяця вагітності все гормони починають працювати нормально, розвивається вагітність, і місячні під час вагітності в нормі не повинні проходити.

Місячні, які є в перший місяць вагітності, не є менструацією. Кров'янисті виділення не такі рясні, як звичайні місячні. Виділяють кілька причин подібних явищ.

Поява з піхви крові може свідчити про відшарування плодового яйця. Якщо цей процес незначний, то організм справляється сам і не дає покинути матку заплідненому яйцю.

В окремих випадках кров'янисті виділення можуть свідчити про початок мимовільного аборту. Викидень можна розпізнати за кровотечею червоного кольору з наявністю тягнучих болів внизу живота у першому триместрі вагітності або переймоподібних болів із залишками плодового яйця в другому триместрі.

Причиною нерясних місячних під час вагітності може також бути недостатня секреція гормону прогестерону або надлишкове вироблення андрогенів. У рідкісних випадках до такого симптому може призводити наявність у плода вади серця, позаматкова вагітність.

Діагностика й обстеження при нерясних місячних

Будь-які діагностичні заходи починаються з консультації лікаря, в цьому випадку лікаря-гінеколога. Для визначення причин нерясних місячних і рішення про ступінь небезпеки цього стану для організму жінці слід після рекомендацій лікаря пройти медичне обстеження.

Схема обстеження пацієнтки з нерясними місячними включає в себе опитування і обов'язковий повний гінекологічний огляд, аналізи мазків зі статевих шляхів на цитологію (дослідження клітин), бактеріальний посів і ПЦР-діагностику статевих інфекцій, оцінку графіка базальної температури, визначення статевих гормонів у крові та сечі, ультразвукове дослідження матки і яєчників, взяття для дослідження шматочка тканини ендометрія (біопсія)

Лікування нерясних місячних безпосередньо визначається результатами, які отримані під час діагностики. Якщо цей стан викликано порушеннями харчування, психо-емоційної рівноваги, фізичної активності, лікувальні заходи спрямовані на їх усунення і регулювання. За потреби використовуються вітамінні комплекси, специфічні протимікробні засоби і гормональні препарати.

При нерясних місячних основний напрямок лікування - це загальнозміцнювальні дії та лікування основного захворювання. У лікуванні гіпоменореї гарні результати дає використання гомеопатичних засобів, дія яких практично не відрізняється від дії власних гормонів.

Супровід нерясних місячних депресією, апатією, загальною слабкістю, фригідністю, головними болями вимагає застосування психотерапевтичного і фізіотерапевтичного лікування, спрямованих на усунення всіх функціональних розладів. У періоди пременопаузи і лактації спеціальної терапії нерясних місячних не потрібно.

Лікування нерясних місячних народними засобами

Коричневі нерясні місячні і нерясні довгі місячні можна лікувати за допомогою народних засобів тільки в комплексній терапії і після всебічного обстеження.

За відсутності менструацій можна приймати цибульний відвар (на 2 кг цибулі 3 літри води) до їжі вранці.

За відсутності місячних також радять пити відвар з листя костяниці.

При болісних і нерегулярних менструаціях приймають настій з кореня оману. Для цього одну чайну ложку кореня заливають склянкою окропу, кип'ятять на малому вогні п'ятнадцять хвилин і настоюють чотири години. П'ють три-чотири рази на добу по одній столовій ложці.

Також при нерясних місячних або їх відсутності п'ють настій з суцвіть пижма. Для приготування такого настою столову ложку суцвіть потрібно залити літром окропу, дати настоятися дві години. Пити не більше двох разів на добу, натщесерце.