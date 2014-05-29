Шпинат поліпшує мислення і пам'ять

Вчені виявили, що шпинат може прискорювати реакцію водія завдяки наявності в його складі однієї з незамінних аминокислот. Професори Лейденського і Амстердамського університетів вперше в історії провели дослідження, в якому вивчався вплив тирозину на ступінь людської реакції при високих швидкостях, пише directpress.ru.

Тирозин - це амінокислота, що входить до складу багатьох продуктів харчування, таких як шпинат, яйця, сир, соя та інші. Дефіцит цієї амінокислоти призводить до зниження концентрації дофаміну в мозку, що може стати причиною депресії і апатії.

Експеримент був розділений на дві серії тестів: перед першою випробувані повинні були випити склянку апельсинового соку з тирозином, а перед другою - з плацебо. Перша серія ознаменувалася значно кращими результатами виконання тестів.

Даний ефект представляється дуже багатообіцяючим в контексті дорожнього руху. Скажімо, якщо попереду йде машина раптово починає гальмувати, тільки швидка реакція може врятувати вас від неминучого зіткнення. Однак це аж ніяк не єдина потенційна сфера застосування даної наукової роботи.

"Продукти харчування і біологічно активні добавки з тирозином - здоровий і недорогий спосіб покращити стан свого інтелекту", - розповідає доктор Лоренца Кольцато, один з авторів дослідження.