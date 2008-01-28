У Вінниці відкрили Центр сімейної медицини

15:36, 28 січня 2008
Країна
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Будівництво обійшлось у майже 2 млн. грн.

У Вінниці в мікрорайоні Тяжилів відкрився Центр сімейної медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво Центру сімейної медицини обійшлось міському бюджету у майже 2 млн. грн.

В структурі Центру функціонують: три відділення сімейної медицини; лабораторія; два кабінети функціональної діагностики; два кабінети ЛФК; стерилізація; кабінет щеплень; два маніпуляцій ні кабінети; три денні стаціонари на 20 ліжок.

Центр оснащений обладнанням та меблями на суму 320 тис. грн.

 

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