Учасники АТО безкоштовно лікуватимуться у клініці "Феофанія"

Верховна Рада України ухвалила постанову про забезпечення належним медичним обслуговуванням учасників бойових дій, які зазнали поранень під час проведення антитерористичної операції на сході України (№ 4897).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутата із 306 зареєстрованих у сесійній залі. Із фракції Партії регіонів «за» проголосували 7 депутатів, із фракції КПУ - 0.

Постановою передбачено, що військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в АТО і зазнали поранень, контузій чи іншого ушкодження здоров’я, мають право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію, медичну реабілітацію тощо) у клінічній лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.