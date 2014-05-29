Які продукти допоможуть швидко засмагнути

Отримати швидку і стійку засмагу допомагають деякі продукти. Тому перед відпусткою можна перейти на спеціальну дієту. В основному вона складається з фруктів і овочів, які сприяють виробленню меланіну і захищають шкіру.

Найкращий продукт для засмаги це, звичайно, морква і морквяний сік. Морква відмінно закріплює і підсилює засмагу, отриману в солярії і природним шляхом, пише ladyhealth.com.ua.

Про дивовижну силу морквяного соку кажуть навіть фахівці - дерматокосметологи. Бета-каротин, якого у моркві багато, надає шкірі відтінок засмаги, і одночасно підтримує її пружність, так що вона менше страждає від сонця. Перед тим, як йти на пляж, треба випити склянку свіжого морквяного соку, додавши в нього трохи вершків - щоб вітамін засвоївся. Можна їсти свіжу терту моркву - теж з вершками або олією, тільки не занадто багато, інакше відтінок шкіри стане неприродно жовтуватим - як при хворобах печінки.

Швидкій появі засмаги також сприяють диня, кавун, шпинат, персики, абрикоси, помідори, спаржа, броколі. Ці фрукти і овочі містять багато вітамінів, роблять нашу шкіру красивою, дозволяючи засмазі триматися довше.