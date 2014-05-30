В Україні впроваджується застосування рідкої форми метадону для програм ЗПТ

В Україні нормативно затверджено застосування рідкої форми метадону для проведення замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Так, відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я від 27 травня 2014 року за № 359 затверджує план заходів щодо впровадження застосування рідкої форми препарату, графік розподілу препарату для проведення ЗПТ згідно із потребами регіонів. У реалізації пілотного проекту візьмуть участь три заклади охорони здоров’я у двох регіонах України - Києві та Дніпропетровській області, зазначається в повідомленні.

Таким чином вперше в Україні хворі на опіоїдну залежність зможуть отримати ЗПТ із застосуванням рідкої форми метадону. Планується охопити лікуванням шляхом застосування рідкої форми метадону 300 пацієнтів, повідомили у Держслужбі соцзахворювань.

Зазначається, що під час підготовки до впровадження пілотного проекту покращено матеріально-технічну базу сайтів ЗПТ в пілотних регіонах шляхом устаткування їх електронними дозаторами.

«Впровадження цієї практики дозволить підвищити якість замісної підтримувальної терапії, а також суттєво покращити контроль за прийомом пацієнтами препарату та унеможливити його незаконний обіг», - підкреслюється в повідомленні.

У Держслужбі також додали, що замісна підтримувальна терапія є одним із ефективних методів профілактики ВІЛ у споживачів ін’єкційних наркотиків. За останні п'ять років (2009-2013) фіксується зниження рівня інфікування серед СІН. Якщо у 2009 році кількість нових випадків ВІЛ-інфекції серед СІН складала 7015, то у 2013 році ця цифра знизилася до 5847.

Впровадження застосування рідкої форми наркотичного лікарського засобу «Метадону гідрохлорид Молтені» (метадону гідрохлориду розчин оральний, 1 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів здійснюється на виконання завдань і заходів з виконання загальнодержавної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та в рамках програми 10-го раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.