МОЗ відкрило станцію епідеміологічного моніторингу

Міністерство охорони здоров`я відкрило станцію епідеміологічного моніторингу в Центральній санітарно-епідеміологічній станції.

Про це Українським Новинамповідомила прес-служба Центральної санітарно-епідеміологічної станції.

В 2005 році МОЗ і Міністерство оборони США підписали угоду про співробітництво в сфері запобігання поширенню технологій, патогенів і відомостей, які можуть бути використані для розробки біологічної зброї.

Протягом 2006-2007 у рамках програми зменшення біологічної загрози велися дві міждержавні програми - виявлення факторів біологічної загрози й реагування на них, а також удосконалення біологічної безпеки й фізичного захисту установ МОЗ.

США передала Україні діагностичне й захисне обладнання для санітарно-епідеміологічних спостережень на суму 3,897 млн. гривень у 2006-2007 роках.

Українська сторона виділила на реалізацію цих програм 3,885 млн. гривень.

Американська сторона виділила зазначене фінансування на обладнання для молекулярно-генетичних досліджень, встановлення системи відеоспостереження за лабораторією та її захистом.

28 січня посол США Вільям Тейлор урочисто відкрив лабораторію.

З його слів, США мають намір і надалі співпрацювати з Україною в цій сфері.

Як повідомляло агентство, 24 січня США передала Україні 10 тис. комплектів індивідуального захисту для боротьби із пташиним грипом на 100 тис. доларів.