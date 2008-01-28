В Україні зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

Епідемії грипу та гострої респіраторної інфекції в Україні поки немає. Хоча за останні сім днів в Україні спостерігається активізація епідемічного процесу. Кількість людей, які захворіли на грип і ГРІ, різко зросла. Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ.

Український центр грипу веде постійний контроль за епідемічною ситуацією у десяти контрольних містах держави. І, якщо на другому тижні нового року у цих містах було понад 36 тисяч осіб, що захворіли на респіраторні інфекції, то зараз їх вже понад 49 тисяч. Тобто хворих побільшало на 25, 7 %. Зважаючи на те, що були зимові канікули та новорічні вихідні, (тож люди мало контактували між собою у громадському транспорті, на роботі, у навчальних закладах), це - достатньо активні темпи поширення інфекції.

За захворюваністю на ГРВІ серед українських міст лідирує Вінниця. Далі йде Львів, Київ, Чернігів. Але поки ні у цих містах, ні інших по контрольних містах перевищення епідемічного порогу не зафіксовано. Тобто – ситуація щодо грипу та ГРВІ напружена, але у фазу епідемії Україна ще не вступила.

У дитячих групах ситуація із захворюваністю - дещо вища, ніж загалом. Це дало підстави для того, щоб у деяких містах, зокрема на Івано-Франківщині, оголосити карантинні канікули. Цей організаційний захід дуже ефективний, для того, щоб знизити темпи поширення грипу та респіраторних інфекцій.

Прихід епідемії грипу стримує тепла погода. Температурний чинник - надзвичайно важливий. Потепління завжди рятує від спалахів грипу та ГРВІ. Але, якщо трапиться похолодання у 10 градусів нижче нуля, то епідемія піде дуже швидкими темпами.