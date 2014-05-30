Різновиди та лікування колік

Під час кольок новонароджений неспокійно розмахує руками і намагається притиснути ніжки до животика, весь цей процес супроводжується голосним плачем. Малюк відмовляється від їжі, і заспокоїти його практично неможливо. В такому випадку краще показати дитину лікуючому педіатру, який підтвердить наявність кольок в животі або, можливо, запідозрить яке-небудь захворювання. Справа в тому, що дитина може довго плакати від головних болів, при алергії і нестачі молока у матері. Огляд лікаря допоможе розвіяти всі сумніви, а своєчасно розпочате лікування при наявній потребі буде вельми до речі. До приходу лікаря можна прикласти до животика малюка теплу пелюшку або зробити теплу ванну, що допоможе зняти спазм і полегшить стан дитини. Лікар призначить препарати, що знижують газоутворення на основі симетикона або дитячий чай з фенхелем. А також нормалізують мікрофлору кишечника - пробіотики, пише lady.tochka.net.

Причин виникнення кольок у дорослих досить багато.

Розрізняють наступні види кольок:

ниркова, яка викликана проходженням по сечоводах сечових каменів і піску;

печінкова, спровокована рухом жовчних каменів;

кишкова коліка викликається запорами, а також паразитарною інфекцією;

свинцева колька є наслідком хронічного отруєння свинцем;

кольки при апендициті та інших станах гострого живота.

При будь-яких больових відчуттях у животі неясного походження негайно звертайтеся за лікарською консультацією та допомогою, бо, наприклад, ниркова коліка та апендицит відносяться до невідкладних станів і потребують термінового оперативного втручання. Діагностувати причину виникнення коліки може тільки лікар, а від швидкого встановлення діагнозу дуже часто залежить успіх усього лікування.