Киян закликають пройти обстеження щитовидної залози

Київська влада закликає жителів столиці до Всесвітнього дня боротьби з раком, який відзначають 4 лютого, пройти обстеження щитовидної залози.

Як повідомляють у Київському міському центрі здоров’я, захворювання на рак щитовидної залози в Україні зростає щорічно на 3 %. А своєчасне обстеження, яке необхідно проходити двічі на рік усім пацієнтам з вузловими утвореннями, допоможе знизити цю тенденцію та зберегти здоров’я киян.

Як повідомив головний лікар Центру хірургії та реабілітації хворих з патологією щитоподібної залози Київського міського ендокринологічного центру, заслужений лікар України Микола Гульчій, причини виникнення захворювань дуже різні. В основному, за його словами, хвороби спричинені нестачею йоду в харчовому раціоні. Тому у найбільш відповідальні періоди життя (статеве дозрівання, вагітність, значні розумові та фізичні навантаження) варто бути особливо уважним до свого здоров’я, приймати йодисті препарати або полівітаміни з вмістом йоду. Також необхідно вживати йодовану сіль.

Рекомендації щодо профілактики хвороб та обстеження щитовидної залози здійснюються у районних поліклініках та інших медичних закладах столиці, про які можна отримати детальну інформацію у Київському міському центрі здоров’я за телефоном 278-04-12.

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