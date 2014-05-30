МОЗ виступає за зміни санітарних норм у стоматології

Вітчизняна стоматологія вимагає зміни санітарних норм

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося під час засідання круглого столу на тему: «Розробка та впровадження сучасних санітарних норм та правил для закладів охорони здоров'я стоматологічного профілю».

Учасники заходу зазначали, що в Україні є актуальним питання впровадження нової редакції санітарних норм та правил для стоматологічної практики і про шляхи зменшення шкоди для здоров'я, які мають бути відображені у нових санітарних нормах.

Чинні санітарні норми та правила морально застаріли, особливо в частині встановлення рентгенівського обладнання та вимог до зуботехнічної лабораторії, тому їх варто змінити з урахуванням застосування в стоматологічній практиці сучасних медичних технологій.

Заступник Міністра охорони здоров’я України Наталя Лісневська заявила, необхідно адаптувати вітчизняні стоматологічні саннорми до європейських стандартів.

«МОЗ України готове до таких змін і готове до плідної співпраці, але підготовка нового документу має базуватися на професійній фаховій роботі та ґрунтуватися на конкретних пропозиціях і діях, з урахуванням міжнародного досвіду, сучасних технологій і, обов’язково, за участю професійних та громадських організацій» - зазначила Наталя Лісневська.

Враховуючи те, що ряд профільних організацій вже мають чимало напрацювань до цих нормативних актів, учасники круглого столу домовилися, що вже за місяць нададуть на розгляд МОЗ України оновлену редакцію санітарних норм та правил для стоматологічної практики.