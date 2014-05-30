84 маленьких українця оздоровлять у Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, міністерство спільно з Дитячим фондом України організовує оздоровлення та відпочинок дітей у Республіці Польща. Передбачається, що з 14 по 31 липня ц.р. до сусідньої держави поїдуть 42 дитини з сімей, постраждалих на Євромайдані, та 42 дитини з сімей військовослужбовців, які виїхали з території Криму на материкову частину України.

Як повідомила заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович, „зокрема, у поїздці, крім дітей військовослужбовців, також візьмуть участь діти членів 8-ї афганської сотні Євромайдану – з різних регіонів України, активістів ГО „ВО Майдан” – з Житомирської області, учасників Євромайдану – з Черкаської та Західних областей. Зазначу, що у 9 дітей батьки загинули на Євромайдані та у 22-х – батьки були важкопоранені”.

Вона також підкреслила, що хоча цього року через відомі причини маленькі українці не зможуть поїхати на відпочинок та оздоровлення до кримських таборів, уряд докладає всіх зусиль до того, щоб дитяча оздоровча кампанія в Україні влітку 2014 року пройшла на належному рівні.