У Криму розташовано 22 санаторії, підпорядковані МОЗ України

На території Автономної республіки Крим розташовано 22 спеціалізованих санаторії (із 37), підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Альона Терещенко на прес-конференції.

За її словами, із 22 санаторіїв у 14 лікують дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, у 8 – дітей із соматичними та психоневрологічними захворюваннями.

«Ми не втратили ці заклади. Усі документи щодо права власності, правовстановлюючих документів об’єктів передані до Міністерства економіки. Ми офіційно не відмовилися від цих закладів. Ми є офіційно власниками цих закладів», - підкреслила Терещенко.

Вона наголосила, що прийнято рішення тимчасово не направляти людей на санаторне лікування у ці заклади.