Цього року громадяни України усиновили понад 500 дітей, іноземці - 172

17:24, 30 травня 2014
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Незважаючи на непросту ситуацію в державі, українці усиновлюють дітей

Фото: УНІАН

За чотири місяці 2014 року громадянами України усиновлено 508 дітей, а іноземцями - 172 дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого президента з прав людини Людмила Волинець.

За її словами, незважаючи на непросту ситуацію в державі, українці усиновлюють дітей.

Волинець також повідомила, що за цей період у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу влаштовано 356 дітей.

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