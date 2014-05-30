Цього року громадяни України усиновили понад 500 дітей, іноземці - 172
17:24, 30 травня 2014Країна
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Незважаючи на непросту ситуацію в державі, українці усиновлюють дітей
Фото: УНІАН
За чотири місяці 2014 року громадянами України усиновлено 508 дітей, а іноземцями - 172 дитини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого президента з прав людини Людмила Волинець.
За її словами, незважаючи на непросту ситуацію в державі, українці усиновлюють дітей.
Волинець також повідомила, що за цей період у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу влаштовано 356 дітей.
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