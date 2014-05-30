Діти Слов'янська і Краматорська за рахунок обласного бюджету виїжджають на оздоровлення

У Донецькій області діти із Слов'янська і Краматорська за рахунок коштів з обласного бюджету виїжджають на оздоровлення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації.

Так, у наступні вихідні (31 травня -1 червня) майже 500 дітей з міст Слов'янська і Краматорська, а також Слов'янського району за рахунок коштів обласного бюджету виїдуть до Святогорська на оздоровлення в обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини».

Також 95 дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки, вже завтра за рахунок коштів державного бюджету вирушать до Одеси в український дитячий центр «Молода гвардія».

Крім того, сьогодні в області вже почали роботу три заміські дитячі табори: «Лісова казка», «Райдужний» і «Червоні вітрила». Продовжують оздоровлювати дітей в «Перлині Донеччини» і «Смарагдовому місті», зазначили в ОДА.