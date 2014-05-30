210 дітей із Слов’янська прибули в «Артек»

210 дітей із Слов’янська прибули у Крим на відпочинок в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Про це УНІАН повідомив начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко.

«Це ті самі діти, про яких говорив Селезньов з Міноборони. Діти були вивезені із Слов’янська автобусами у три ходки до Дебальцевого, звідки пересіли на потяг і поїхали до Криму. Зараз я очікую повідомлення, чи дісталися вони вже «Артеку», - сказал Лазаренко.

Він наголосив, що ініціатором вивезення дітей із Слов’янська був один із місцевих депутатів і начальник міської міліції, які домовлялися з представниками так званої «Донецької народної республіки» та АТО про створення коридорів і перевезення дітей через блокпости у супроводі міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов заявив, що невідомим є місцезнаходження автобусів, які вивозили зі Слов'янська близько 200 дітей.

“Ситуація із вивозом дітей з міста Слов'янськ досить незрозуміла. Станом на сьогодні не відомо, де перебуває близько 200 дітей”, - сказав Селезньов.

Він зазначив, що остання інформація, яку було отримано 29 травня, - колона автобусів намагалася виїхати зі Слов'янська. Крайня точка, де вона перебувала, - це блок-пост сепаратистів на виїзді з міста, далі ця колона рухатись не стала.

Водночас до керівництва АТО не надходило жодних запитів з боку самопроголошеної влади Слов'янська щодо забезпечення відповідних умов для переміщення дітей за визначеним напрямком, сказав Селезньов.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що планується «евакуювати» близько 200 дітей зі Слов'янська і відправити їх на якийсь час до Криму і Підмосков'я.