В Україні практично немає здорових дітей – МОЗ

В Україні 7,4 млн дітей перебувають на диспансерному обліку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Альона Терещенко на прес-конфееренції.

За її словами, в Україні практично здорових дітей немає. «У структурі захворюваності на першому місці – хвороби дихальних шляхів (бронхіти, пневмонії), на другому - гастроентерологічні хвороби, на третьому – розлади поведінки та психіки. Якщо дитина хворіє 3-4 рази на рік, вона автоматично ставиться на диспансерний облік. Дитина, яка понад 3-4 місяців на рік хворіє, така дитина має право на санаторне лікування», - зазначила Терещенко.