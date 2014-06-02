В Україні цього року планують оздоровити понад 2 млн школярів - МОЗ

В Україні цього року планують оздоровити понад 2 млн дітей шкільного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Альона Терещенко на прес-конференції.

Вона наголосила, що діти, які живуть у Криму або виїхали з півострова, не матимуть обмежень в оздоровленні. «Діти, які є громадянами України та проживають у Криму або є переселенцями, не будуть обмежені у цій послузі», - сказала Терещенко.

За її словами, кожна дитина, яка стоїть на диспансерному обліку, має право раз на рік отримати санаторно-курортне лікування у санаторії відповідного профілю.

«Якщо вам відмовляють у такому лікуванні, ви можете звернутися у МОЗ за телефоном: 253-82-18 за роз’ясненням. МОЗ має право скеровувати у свої санаторії за зверненнями громадян», - зазначила Терещенко.