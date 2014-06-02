За 5 років кількість курців в Україні зменшилася на 20%

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, в Україні за останні п’ять років (2008-2013 рр.) кількість курців скоротилася на 20% - з 10,1 до 8,1 млн осіб.

Для подальшого скорочення рівня тютюнокуріння в Україні з 1 липня 2014 року ставку акцизів на тютюнові вироби буде підвищено на 25%, відповідно до ухваленого 27 березня 2014 року Верховною Радою закону № 1166. Це призведе до чергового збільшення реальних цін на тютюнові вироби, йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, в Україні країні працює чотири потужних міжнародних тютюнових компанії – американська, дві американсько-британські та одна японська, які контролюють 99% ринку і «виробляють майже все сигаретне різноманіття». Податки вони платять нижчі, ніж в усіх країнах Європи (крім Молдови). Податок на 1 сигарету в Україні у 20 разів нижчий, ніж у сусідніх країнах – Польщі, Словаччині, Туреччині, підкреслили в міністерстві.