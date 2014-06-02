Оздоровлення має тривати не менше 21 дня

Оздоровлення дитини має тривати не менше 21 дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Альона Терещенко на прес-конференції.

За її словами, цей термін – найоптимальніший для оздоровлення і санаторно-курортного лікування дитячого організму.

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«Ми наполягаємо на цьому. Скорочення тривалості цього терміну не називається оздоровленням. Діти тоді отримують просто відпочинкову послугу. Це відпочинок, а не оздоровлення. Що стосується санаторно-курортного лікування є стандарти лікування захворювань. Цей термін - від 24 до 180 днів», - сказала Терещенко.