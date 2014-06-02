У Харкові студенти-медики придбали військовим бронежилети

Викладачі та студенти Харківського національного медичного університету (ХНМУ) придбали військовослужбовцям української армії бронежилетів на 75 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (Харків), гроші для придбання 15 бронежилетів студенти-медики зібрали на добровільній основі в рамках акції «Підтримай українську армію».

«Спільними зусиллями ми зробили добру справу і вже направили усі засоби бронезахисту до окремого батальйону територіальної оборони Харківського обласного військкомату. Зараз хлопці з цього формування несуть службу на Луганщині. Сподіваюся, що це спорядження посприяє встановленню миру в державі та збереже декому здоров’я», - наголосив ректор ХНМУ Володимир Лісовий.

За словами ректора, студенти й надалі намагатимуться надавати матеріально-технічну допомогу військовослужбовцям.