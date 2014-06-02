Кому не можна їсти полуницю

Полуниця вважається одним з основних джерел мінералів для нашого організму, в ній міститься цілий комплекс вітамінів, хімічний склад характеризує вміст заліза, магнію, калію, кальцію, цинку, марганцю, фосфору, кремнію, міді. Багата вона і на фолієву кислоту, калій, кальцій, цинк, фосфор, мідь і кремній.

Однак варто знати, що людям, які страждають на виразкову хворобу або гастрит, не можна захоплюватися цією смачною ягодою - насіння полуниці подразнює слизову шлунка. У людей з хворобами суглобів полуниця може посилити подагричний біль.

Слід бути обережними людям, які приймають препарати від високого артеріального тиску на основі енаприлу. Полуниця з енаприлом - велике навантаження на нирки.

Полуниця має пористу структуру, тому подібно «стільників» накопичує пилок, саме це і викликає алергію. Тож, якщо ви алергік - будьте обережні.