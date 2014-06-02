Сьогодні розпочинається комплексна перевірка Національного інституту раку

Сьогодні - 2 червня - розпочалася комплексна перевірка Національного інституту раку.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій під час зустрічі з представниками колективу лікувального закладу.

За словами міністра, комплексна перевірка Національного інституту раку розпочинається з 2 червня 2014 року, про що видано відповідний наказ МОЗ України. До складу комісії увійшли провідні фахівці медичної галузі та Міністерства. Також деякі громадські та пацієнтські організацій виступили з ініціативою включити до її складу їх представників, аби забезпечити прозору та неупереджену перевірку діяльності інституту та його посадових осіб.

Мусій наголосив, що комплексна перевірка була ініційована МОЗ України на основі численних скарг від Народних депутатів України, пацієнтів та громадських організацій.

«Я переконаний, що лише глибоке вивчення ситуації відповідними фахівцями може встановити факт порушень чи їх відсутність на основі реальних документів чи дій. Саме для цього й створено комісію», - зазначив Мусій.

Висновки за результатами перевірки комісія має надати до 20 червня 2014 року.