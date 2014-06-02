Дощі в Україні припиняться 6 червня - Укргідрометцентр

Дощова погода по всій території України зміниться сухою, спекотною погодою 6 червня і триватиме до 13-14 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Сухий і спекотний період зберігатиметься з 6 по 13-14 червня по всій території України. Тільки на заході невеликі короткострокові грозові дощі", - сказав Кульбіда.

За даними синоптика, 2 і 3 червня погодні умови в Україні істотно не зміняться. На всій території країни варто чекати помірні дощі, а в деяких центральних областях – більш сильні, зокрема, в Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій областях. Температура повітря в ці дні становитиме 20-25 градусів, а у східних регіонах - 28-30 градусів.

Синоптик повідомив, що 4-5 червня в деяких центральних, східних і південних областях України пройдуть помірні дощі. Температура повітря на сході зросте до 30-33 градусів, а найбільш низькою вона буде на заході країни і становитиме 20-25 градусів.

"Але починаючи з 6-го, можна говорити про припинення опадів на всій території країни і зростання максимальної температури повітря на всій території України до 27-32 градусів, а на сході та півдні - до 30-35 градусів вище за нуль", - відзначив Кульбіда.

За словми синоптика, 11-12 червня по всій території України буде зафіксована температура повітря вище 30 градусів.

Що стосується погоди в Києві, Кульбіда прогнозує короткочасні дощі 2 і 3 червня, температура повітря становитиме 23-25 градусів. Із 4 червня синоптики чекають поступового зростання температури, яке 6 червня перейде позначку 30 градусів.