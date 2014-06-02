Авокадо підтримує роботу серцево-судинної системи

Сорт авокадо Хасс при щоденному споживанні підтримує роботу серцево-судинної системи. Це встановили вчені. За їх словами, авокадо і раціон з помірним вмістом жирів (34% жиру) знижують ризик розвитку хвороб серця у повних і огрядних людей. Причому, авокадо дійсно робить знежирений раціон кориснішим, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Не секрет, що дієти з помірним та низьким вмістом жирів призводять до скорочення показників ліпопротеїнів низької щільності ("шкідливого холестерину"). Однак лише наявність авокадо дозволяє скорочувати кількість частинок ліпопротеїнів низької щільності. Дієта з авокадо, крім показників ліпопротеїнів низької щільності, знижує і рівень окислених ліпопротеїнів низької щільності.

За словами фахівців, з точки зору ризику хвороб серця, важливий не тільки загальний рівень ліпопротеїнів, але кількість частинок, їх розмір, щільність і наявність окислення. Як зазначає Пенні Кріс-Етертон з Університету Пенсільванії, маленькі, щільні частинки ліпопротеїну низької щільності частіше піддаються окисленню і формують відкладення в артеріях порівняно з великими, але легкими частинками.