Головою Держслужби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу призначено Курпіту

Кабінет міністрів України призначив Володимира Курпіту головою Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

Відповідне розпорядження № 516-р від 27 травня 2014 року опубліковано на урядовому порталі.

"Призначити Курпіту Володимира Івановича головою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням", - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Раніше Курпіта обіймав посаду виконавчого директора Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.