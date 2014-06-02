Головою Держслужби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу призначено Курпіту
14:59, 02 червня 2014Країна
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Раніше Курпіта обіймав посаду виконавчого директора Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ
Фото: polvisti.com
Кабінет міністрів України призначив Володимира Курпіту головою Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.
Відповідне розпорядження № 516-р від 27 травня 2014 року опубліковано на урядовому порталі.
"Призначити Курпіту Володимира Івановича головою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням", - йдеться в документі.
Довідка УНІАН. Раніше Курпіта обіймав посаду виконавчого директора Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ.
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