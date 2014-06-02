Дітей зі сходу планують відвезти на відпочинок у безпечні регіони України

Міністерство освіти відпрацьовує варіанти організації відпочинку дітей зі сходу у безпечних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський.

За його словами, на сьогодні не визначеною залишається ситуація з організацією відпочинку дітей у Донецькій та Луганській областях у зв'язку з проведенням в цих регіонах АТО.

“Я сьогодні мав розмову з керівниками управлінь освіти в цих областях. Ми зараз продумуємо варіанти перевезення дітей (на відпочинок) у більш безпечні регіони, зокрема в західну Україну, Одеську і Миколаївську області... Ближчими днями будемо просити, саме просити наших колег з інших областей, щоб розмістити дітей (з Донеччини, Луганщини - УНІАН) на базах відпочинку”, - сказав Полянський.

Він не виключив, що в разі досягнення позитивного результату діти зі сходу України відпочиватимуть на базах відпочинку в інших регіонах країни 21 день і більше.