МОЗ змінив склад головних позаштатних спеціалістів

У зв’язку з кардинальною зміною принципів проведення МОЗ України тендерних процедур та переходу до максимальновідкритих і чесних державних закупівель медикаментів та виробів медичного призначення, пріоритетом Міністерства є формування високопрофесійного та високоморального складу головних позаштатних спеціалістів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, міністр охорони здоров’я України Олег Мусій зазначив, що головні позаштатні спеціалісти МОЗ мають суттєвий вплив на те, наскільки державні закупівлі є раціональними, адже вони формують номенклатуру та техніко-економічне обґрунтування.

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"Від принциповості та державницької позиції цих людей залежить ефективність витрачання бюджетних коштів. З огляду на це, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.05.2014 р. № 196-к були внесені зміни до переліку головних позаштатних спеціалістів (ознайомитись з документом можна за посиланням: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_nonstaff). Наразі опрацьовується положення про конкурсні комісії і найближчим часом буде проведено конкурс на заміщення посад головних позаштатних спеціалістів МОЗ України. Визначальним критерієм у відборі на зазначену посаду стане презентація найбільш продуктивної та системної програми розвитку того, чи іншого напрямку в охороні здоров’я», - сказав Мусій.