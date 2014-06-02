Лимонна дієта для схуднення від інших жорстких методик боротьби із зайвими кілограмами відрізняється відсутністю суворих обмежень. Лимон прискорює вироблення шлунково-кишкового соку, покращує і стабілізує травлення, нормалізує рівень глюкози і сприятливий для імунітету, пише woman.delfi.ua.

Лимонна дієта по днях

Запропоновану на день кількість лимонного соку, розведеного теплою водою, слід випивати вранці натщесерце.

У перший день лимонної дієти випийте сік лимона, змішаний зі склянкою води.

З другого по шостий дні збільшуйте кількість лимонів і об'єм води: починайте з двох фруктів на стільки ж склянок і доведіть об'єм до шести лимонів.

Сьомий день - розвантажувальний, тобто слід відмовитися від їжі на користь трьох лимонів, віджатих в 3 літри води (можна додати столову ложку меду), які слід пити весь день.

З восьмого по тринадцятий день зменшуйте кількість лимонів і об'єм води для розбавлення. Починайте з шести жовтих фруктів на шість склянок і дійдіть до пропорції один до одного.

У чотирнадцятий день розбавте сік трьох лимонів трьома літрами чистої води і, відмовившись від їжі повністю, пийте кислу воду протягом дня.

Як дотримуватися лимонної дієти

• Якщо одну-три склянки лимонної води натщесерце випити нескладно, чотири-шість може виявитися скрутним. У такому разі дозволяється розділити рекомендовану на день воду на три прийоми і випивати за годину до їжі.

• Після лимонного соку рот слід прополоскати чистою водою, бо кислота може зруйнувати емаль зубів. Або пити сік через соломинку.

• Протягом дня харчуватися можна будь-якими продуктами, але дотримуючись помірності і віддаючи перевагу овочам і фруктам.

• Лимонна дієта для схуднення дозволить розлучитися з чотирма-п'ятьма кілограмами зайвої ваги за два тижні.

• Не слід надмірно знижувати середньодобову калорійність продуктів, доводячи організм до виснаження.

• Лимонна дієта здоровим організмом переноситься добре. Але повторювати її можна не частіше 4 разів на рік з великою перервою.

Протипоказання лимонної дієти

Вживання кислих напоїв натщесерце здатне спровокувати загострення хронічних захворювань.

Лимонний сік протипоказаний людям з кислотністю шлунку, а також при гастриті, виразковій хворобі, дисбактеріозі кишечника, панкреатиті, ентериті й коліті.