Проста вправа зробить спину рівною

Цю просту техніку розробили японські фахівці близько десяти років тому. Вона дозволяє повернути скелет у природне положення і змінити обриси тіла, зробивши талію тоншою, а спину - рівнішою. Книга з описом методики розійшлася величезним тиражем - 6 мільйонів екземплярів, але опис диво-техніки вкладається всього в кілька абзаців.

1. Скрутити з рушника тугий валик довжиною не менше 40 сантиметрів і товщиною 7-10 сантиметрів. Перев'язати валик міцною ниткою, щоб не розмотався.

2. Сісти на тверду горизонтальну поверхню (м'яке ліжко не підійде, краще лежати на кушетці, масажному столі або просто на туристичному килимку на підлозі) згорнутий валик.

3. Акуратно опускаємося на спину, притримуючи валик руками так, щоб він лежав під попереком - рівно під пупком. Це важливо.

4. Ноги кладемо на ширину плечей і зводимо стопи разом - так, щоб великі пальці торкалися один одного, а п'яти були на відстані 20-25 сантиметрів.

5. Заводимо прямі руки витягнуті за голову, повертаємо їх долонями вниз і з'єднуємо між собою мізинцями. Поза досить незручна, якщо вам складно випрямити руки повністю, не страшно, нехай лежать, як виходить. Головне, щоб стикалися великі пальці та мізинці рук.

6. Лежимо в такому положенні 5 хвилин. Якщо все зроблено правильно, ваш скелет почне негайно приймати природну для нього форму - і ви відчуєте, як живіт чудесним чином «втягується» всередину тіла. Проте цей процес може бути болісним. Якщо вам складно відразу витримати п'ять хвилин, починайте з хвилини-двох, щодня збільшуючи час «відпочинку на валику». Результати стануть помітні оточуючим приблизно через місяць.

(!) За час кожного сеансу кістки і суглоби злегка зсовуються з місця, тому вставати з рушника потрібно дуже акуратно, без різких рухів.

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