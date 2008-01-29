Кашель — симптом захворювання, про яке ви можете навіть не здогадуватись

Часто, ми не звертаємо уваги на кашель, легке нездужання, поганий апетит і ряд інших симптомів, що на перший погляд є чимось звичайним. Але сучасні методи обстеження дозволяють вчасно розпізнати недугу і попередити небезпечне захворювання своєчасно, на ранніх етапах його розвитку.

Кашель — це складна, захисно-пристосовна реакція організму, спрямована на виведення з дихальних шляхів чужорідних тіл і/або патологічного трахеобронхіального секрету і, таким чином, на збереження ефективного проведення повітряного струменя по дихальному тракту.

Кашель є однією з поширених скарг, з приводу якої пацієнти звертаються до лікаря. Загальноприйнято розцінювати кашель як легеневий симптом, проте необхідно пам`ятати, що існує більше 53 причин виникнення кашлю. Серед них не тільки патологія бронхолегеневої системи, але і захворювання серця, навколоносових пазух, шлунково-кишкового тракту, дія деяких лікарських препаратів і багато інших станів.

Труднощі виникають, як правило, при встановленні причини хронічного, такого, що погано піддається лікуванню кашлю. Тривалість хронічного кашлю перевищує 3 місяці. Причини його різноманітні: бронхолегеневі захворювання (хронічний бронхіт, бронхіальна астма, пухлини бронхів, інтерстиціальні захворювання легенів, туберкульоз, синдром постназального затікання, рак легені, метастатичні пухлини і ін.), позалегенева патологія (пухлини середостіння, аневризма аорти, мітральний стеноз, лівошлуночкова недостатність, синусит, гастроезофагеальний рефлюкс, психічні порушення), побічна дія ліків.

На початку діагностичного пошуку вирішальне значення мають рентгенологічні дані. Лікування кашлю слід починати з усунення його причини. Із загальних рекомендацій можна відзначити достатнє споживання рідини, зволожене повітря в кімнаті. Необхідне проведення оцінки характеру кашлю, а при продуктивному (вологому) кашлі — характеру відокремлюваного, виявлення наявності або відсутності бронхоспазма (утрудненого дихання). Необхідно знати, що лікування кашлю не зводиться до його придушення.

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