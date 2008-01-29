Кефір може бути небезпечним для здоров`я

Пробіотики, які ми щодня споживаємо з кефіром, у великих кількостях можуть бути небезпечні.

У Нідерландах почали розслідування смерті 24 учасників клінічних випробувань експериментальної методики лікування панкреатиту пробіотиками. Дослідження, організоване Медичним центром Утрехтського університету, проводилося в декількох голландських клініках з 2004 по 2007 рік, і включало 296 пацієнтів з панкреатитом, які отримували пробіотики, і аналогічну за розмірами контрольну групу.

У експериментальній групі за три роки померли 24 людини, що склало майже 10% летальність, тоді як в контрольній групі за той же термін померло тільки 9 чоловік - летальність 4%.

Причини того, щосталося поки не відомі. За наполяганням нідерландських медиків, три місяці тому було припинено аналогічне дослідження в Чехії.

Біодобавки з пробіотикамі (живими культурами лактобактерій, ентерококів і біфідобактерій) були надані для досліджень голландською кампанією Winclove, повідомляє Радіо Свобода.