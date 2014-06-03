Діти віком до 7 років можуть перебувати у закладах відпочинку разом з батьками

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про оздоровлення і відпочинок дітей" (щодо встановлення віку дітей, що перебувають у дитячих закладах відпочинку та оздоровлення разом з батьками) (№3375).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 277 народних депутатів із 334, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом вносяться зміни до статті 13 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей», де визначається, що діти віком від 4 до 7 років (раніше - 6 років) перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку разом із батьками або іншими законними представниками.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.