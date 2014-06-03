У МОЗ триває процес зміни керівників середньої ланки - Мусій

МОЗ активно працює над викоріненням корупції в галузі.

Як повідомили УНАН у МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров’я сказав під час зустрічі з представниками громадських організацій.

Сьогодні громадськість пікетувала Кабінет Міністрів України та вимагали провести очищення органів влади, зокрема Державної служби України з лікарських засобів, від зловживань.

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Мусій запевнив, що процеси, започатковані на Майдані, продовжуються в Міністерстві охорони здоров’я.

"Всі ваші надії міністерством будуть втілені, особливо щодо боротьби з корупцією – це моя принципова позиція. Я оголосив бій корупціонерам, які брали участь у схемах при попередньому керівництві МОЗ. Звільнені заступники Міністра, до яких було багато претензій у «Медичного контролю», люстраційного комітету. Процес очищення самого верхнього ешелону в МОЗ відбувся, з минулого тижня триває перегляд складу керівників середньої ланки», - сказав міністр.

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За його словами, попри те, що уряд звільнив голову Держслужби з лікарських засобів Олексія Соловйова, «соловйовщина» залишилася".

"Держлікслужбу очолює її Інна Демченко, яка є першим заступником голови служби. Дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Уряду буде призначено нове керівництво цієї структури. І хто б претендентів її не очолив, такого безчинства, як зараз, там уже не буде», - зазначив міністр.

Він також повідомив, що прем'єр-міністр Яценюк не поставив свій підпис під внесеним з голосу проектом постанови Уряду про переведення Державної служби України з лікарських засобів в підпорядкування Кабміну, а точніше, Міністерству юстиції України.

«Абсолютно очевидно, що фармацевтична галузь – це одна із складових нової системи охорони здоров’я, яку ми розбудовуватимемо після затвердження Урядом відповідної Концепції», - сказав Олег Мусій.

Міністр наголосив, що повідомити йому про факти корупції в галузі охорони здоров’я громадяни можуть під час особистого прийому, який проходить у другий і четвертий четвер кожного місяця за адресою вул. Ярославська, 41, чи поштою, опустивши листа у скриньку в МОЗ. Кожен лист Олег Мусій читає особисто.