Ситуація щодо грипу напружена, але у фазу епідемії Україна ще не вступила

На кінець січня-початок лютого фахівці обіцяли епідемію грипу та гострих респіраторних інфекцій. Чи справдяться прогнози? Як вберегтися від зараження на грип? Чи потрібно зараз робити щеплення від грипу? Про це УНІАН розповідає директор Українського центру грипу МОЗ України професор Аркадій ФРОЛОВ.

Аркадію Федоровичу, на кінець січня обіцяли епідемію грипу та гострої респіраторної інфекції. Чи справджуються прогнози? Поки ні. Хоча за останні сім днів в Україні спостерігається активізація епідемічного процесу. Кількість людей, які захворіли на грип і ГРІ, різко зросла. Український центр грипу веде постійний контроль за епідемічною ситуацією у десяти контрольних містах держави. І, якщо на другому тижні нового року у цих містах було понад 36 тисяч осіб, що захворіли на респіраторні інфекції, то зараз їх вже понад 49 тисяч. Тобто хворих побільшало на 25, 7 %. Зважаючи на те, що були зимові канікули та новорічні вихідні, (тож люди мало контактували між собою у громадському транспорті, на роботі, у навчальних закладах), це - достатньо активні темпи поширення інфекції.

За захворюваністю на ГРВІ серед українських міст лідирує Вінниця. Далі йде Львів, Київ, Чернігів. Але поки ні у цих містах, ні у інших контрольних містах перевищення епідемічного порогу не зафіксовано. Тобто – ситуація щодо грипу та ГРВІ напружена, але у фазу епідемії Україна ще не вступила.

А яка ситуація з дитячою захворюваністю? У дитячих групах вона дещо вища, ніж загалом. Це дало підстави для того, щоб у деяких містах України оголосити карантинні канікули. Цей організаційний захід дуже ефективний, для того, щоб знизити темпи поширення грипу та респіраторних інфекцій.

Які категорії населення є найбільш схильними до захворювання на грип?

До них належать групи так званого медичного і професійного ризику: діти, особи, старші 65 років, люди, хворі на хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи, цукровий діабет, особи, які спілкуються з великою кількістю людей (працівники комунального господарства, транспортники, медичні працівники, педагоги тощо).

Імовірна така ситуація, що цього року нас обмине епідемія грипу?

Нині її прихід стримує тепла погода. І ми цьому раді. Температурний чинник - надзвичайно важливий. Потепління завжди рятує від спалахів грипу та ГРВІ. Але, якщо трапиться похолодання навіть до 10 градусів нижче нуля, то епідемія піде дуже швидкими темпами.

Чи можна вберегтися від зараження на респіраторну інфекцію?

Коли людина перебуває тривалий час на вулиці на морозі, то її організм втрачає здатність до вироблення захисних протигрипозних факторів, насамперед інтерферону, вона застуджується. Тому треба добре одягатися. Легко вдягнута людини, а зараз багато таких, особливо серед молоді, фактично беззахисна перед вірусами. Найретельніше бережіть – ноги та поперекову ділянку тіла. Ще хочу наголосити на тому, що у епідемічний період треба значно зменшити, а краще взагалі виключити, вживання спиртних напоїв, навіть пива. Бо вони потужні руйнівники нашої імунної системи.

А як же щодо популярного народного засобу від перших симптомів застуди - чарки горілки з перцем? Це - далеко не так. Це - міф, якому приписують ті властивості, яких він немає. Навпаки, вже доведено, що надмірні дози алкоголю значно знижують опір організму людини до інфекцій.

Нині у школах почали кампанію щеплень проти грипу. Чи буде вона ефективна. Відомо ж, що найоптимальніший час для вакцинації проти грипу вересень-жовтень минулого року? Саме вересень і жовтень є найрезультативнішими для щеплень від вірусних інфекцій. Коли людина вакцинується пізно, відповідно у неї зменшуються шанси не захворіти на грип. Зараз поки епідемії та активного поширення вірусів немає, можна зробити щеплення. Та тільки у разі, коли у вас немає протипоказань і вам це порекомендує лікар . Слід мати на увазі, що лише у 40 % людей через два тижні є захисні титри проти грипу, у інших вони з’являються аж через місяць. Є такі, у яких цих титрів, незважаючи на щеплення, не буде взагалі.

Деякі фірми, що випускають вакцини проти грипу, обіцяють ефект вже через 7 днів...

Це малоімовірно. Є, напевно, поодинокі випадки. Але, зазвичай, стійкий ефект від вакцинації спостерігається через місяць.

Аркадію Федоровичу, щоб Ви порадили з профілактичних засобів?

Якщо ви опинилися в осередку інфікованих на роботі, у громадському транспорті чи вдома, рекомендую вдатися до профілактичного препарату амізон. Вживайте його по таблетці двічі на день після сніданку та вечері, запиваючи великою кількістю рідини, протягом 3-5 днів. Однак, якщо у Вас є чутливість до препаратів йоду – його вживати не слід.

Можна застосовувати і аптечні фітопрепарати - настоянку ехінацеї пурпурової чи елеутерококу. Їх вживають по 10-15 крапель тричі на день.

Однак захоплюватися медикаментозними профілактичними засобами не слід. Бо так можна розбалансувати свою імунну систему. Щоб вберегтися від грипу, доцільно приймати вітамінні препарати. Особливо вітамін С добре сприяє боротьбі з вірусною інфекцією.

З метою профілактики грипу також частіше будьте на свіжому повітрі, дотримуйтеся режиму праці та відпочинку.

А яке Ваше ставлення до “бабусиних рецептів”?

Вважаю їх дієвими.І рекомендую зараз багато вживати цибулі й часнику. Не забувайте й про хрін, який є дуже ефективним у боротьбі з вірусом грипу. Однак його не слід вживати хворим на гастрит. Корисно пити гарячий чай з калиною, чорною смородиною, малиною, обліпихою.

Грип "полюбляє" слизову носоглотки. Тому користуйтеся оксоліновою маззю. Змащуйте нею порожнину носа двічі на день - уранці та ввечері. Крім того, для оброблення слизової носа дуже добре згодиться олія глоду, яка також є в аптеках. Розчином цієї олії корисно полоскати горло та рот - також двічі на день. Народна традиція радить і звичайнісіньке господарче мило, як засіб для оброблення новосої порожнини.

На закінчення хочу зауважити, що боротьба з цими інфекціями багато у чому залежить зараз від кожного з нас. Нині є безліч засобів та препаратів від грипу. І тут є відповідальність кожного з нас – щодо способу життя, дотримання рекомендацій лікаря - у тому, чи буде боротьба з інфекціями ефективною чи ні.

Наталія Максименко