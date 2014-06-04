Діти розлучених батьків часто набирають зайві кілограми

Розлучення батьків може несподіваним чином вплинути на дитину. Як показало дослідження, діти розлучених батьків в 1,54 рази частіше страждають від ожиріння, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Даний висновок вчені зробили, дослідивши 3166 норвезьких школярів.

Варто відзначити, що раніше Університет Райс вже говорив про цю проблему. Можливо, в повних родинах діти можуть правильно харчуватися під наглядом обох батьків. А от у випадку розлучення діти частіше надані собі. Вони мають доступ до шкідливих продуктів і більше витрачають часу на малорухомі заняття. Потім, батьки-одинаки мають менше часу на приготування нормальної їжі.

Також вчені з'ясували, що діти, які снідали і вечеряли з батьками, рідше мали проблеми з вагою. Отже, якщо дитина снідала разом з батьками 5-7 разів на тиждень, то ризик ожиріння знижувався на 40%. Якщо ж дитина вечеряла з батьками 5-7 разів на тиждень, ризик знижувався на 30%. А ось, коли дитина обідала з батьками, ймовірність ожиріння підвищувалася на 20%.