За останній тиждень Донецьку область покинули 15 тис людей
Волонтери зізнаються, що найважче вибратися із міста інвалідам, сім’ям із людьми похилого віку та дуже маленькими дітьми
Лише за останній тиждень Донецьку область покинули 15 тис. людей.
Як передає ТСН, люди тікають самостійно або за допомогою волонтерів. Останні розповідають, що на заході і в центрі України східняків чекають, знаходять їм тимчасове житло і збирають для них гроші. Волонтерська діяльність украй небезпечна: адже терористи шукають і залякують тих, хто сприяє людям покинути зону бойових дій.
Водночас мер Донецька Олександр Лук'янченко масову евакуацію заперечує. Він запевняє, що жодна людина, яка хотіла б виїхати з Донбасу, до міськради не зверталася.
Волонтери зізнаються, що найважче вибратися із міста інвалідам, сім’ям із людьми похилого віку та дуже маленькими дітьми. Проте активісти намагаються вивезти усіх: наймолодшому "клієнту" волонтерської служби - 6 днів від народження.