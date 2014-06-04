Лише за останній тиждень Донецьку область покинули 15 тис. людей.

Як передає ТСН, люди тікають самостійно або за допомогою волонтерів. Останні розповідають, що на заході і в центрі України східняків чекають, знаходять їм тимчасове житло і збирають для них гроші. Волонтерська діяльність украй небезпечна: адже терористи шукають і залякують тих, хто сприяє людям покинути зону бойових дій.

Водночас мер Донецька Олександр Лук'янченко масову евакуацію заперечує. Він запевняє, що жодна людина, яка хотіла б виїхати з Донбасу, до міськради не зверталася.

Волонтери зізнаються, що найважче вибратися із міста інвалідам, сім’ям із людьми похилого віку та дуже маленькими дітьми. Проте активісти намагаються вивезти усіх: наймолодшому "клієнту" волонтерської служби - 6 днів від народження.