Уряд погасив заборгованість із соцвиплат

Уряд повністю погасив заборгованість із виплат фондів соціального страхування.

Про це в ході засідання Кабінету міністрів заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

“По фондах соціального страхування за всіма соціальними виплатами ми розрахувалися. У нас немає жодної заборгованості”, - сказала Денісова.

“Це і допомога з безробіття, це і лікарняний. Вперше я можу доповісти, що ми нічого не винні нашим громадянам”, - наголосила вона.

За словами міністра, з 3 червня Мінсоцполітики згідно з графіком почало фінансування пенсійних виплат, і з 4 червня люди зможуть одержати пенсії.

Вона повідомила також, що з 5 червня міністерство почне фінансування допомоги сім'ям з дітьми, включаючи Донецьку і Луганську області.

“326 тисяч сімей у Донецькій області одержать цю допомогу і 164 тис. сімей у Луганській області. Тобто у нас штатна ситуація”, - сказала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, міністр соцполітики Людмила Денісова повідомила, що уряд не може забезпечити соціальні виплати в Слов'янську, Краматорську (Донецька обл.) і Антрациті (Луганська обл.) у зв'язку з неможливістю забезпечити безпеку людей у цих містах.

Цю ж інформацію підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар, який звернувся з проханням забезпечити виплату соцдопомоги в сусідніх районах.

У травні в Україні було зареєстровано 460 тис. безробітних і 368 тис. людей одержували допомогу з безробіття.