Міжнародні експерти обговорили питання ціноутворення ліків

Як повідомили УНІАН у МОЗ, міжнародний форум у Парижі був присвячений сучасному стану політик ціноутворення та реімбурсації у країнах ЄС, інших країнах Європи та позаєвропейських країнах.

Представник Європейське Бюро ВООЗ Ханні Педерсен розповів учасникам зустрічі про підходи у різних країнах щодо високовартісних лікарських засобів. Він зокрема зазначив, що країни ЄС працюють над розробкою збалансованої політики щодо інноваційних лікарських засобів, а також єдиного підходу до фінансування таких лікарських засобів. В продовження теми високовартісних лікарських засобів голова секретаріату PPRI Сабіна Вольгер представила результати опитування членів мережі щодо особливостей регулювання цін та відшкодування для високовартісних лікарських засобів. За її словами, у більшості країн підходи до ціноутворення та відшкодування високовартісних ліків подібні до відповідних механізмів регулювання середньо вартісних лікарських засобів. Представники Іспанії, Словаччини та Швеції представили присутнім досвід власних країн щодо персоналізованого підходу до застосування лікарських засобів.

У рамках форуму, представник Єврокомісії Карін Краус поінформувала присутніх про розробку нової редакції Директиви Ради 89/105 ЕЕС щодо прозорості заходів з регулювання цін на лікарські засоби та їх включення до сфери національних систем страхування, проект якої очікується найближчим часом.

Зустріч завершилася обговоренням подальших перспектив та завдань політик щодо лікарських засобів у країнах-учасницях Центру Співпраці ВООЗ.