Військові медики Центрального регіону розгорнули військовий польовий госпіталь

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони України, на цей час розгорнуто багатопрофільний мобільний госпіталь для надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню регіону.

Особовий склад мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону після транспортування залізницею, здійснення маршу в складі підрозділу прибув у визначений район.

На даний час розгорнуто багатопрофільний мобільний госпіталь для надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям, які виконують завдання за призначенням у визначених районах нашої держави та цивільному населенню регіону.

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Під його керівництвом офіцера — лікаря-анестезіолога вищої категорії польовий медичний заклад неодноразово брав участь в широкомасштабних навчаннях, надаючи фахову професійну допомогу військовослужбовцям.

Вперше за семирічну історію ВМКЦ Центрального регіону його ряди поповнили військовослужбовці, які призвані до лав Збройних Сил України у зв’язку із частковою мобілізацією.

У складі шпиталю функціонує сортувально-евакуаційне відділення, призначене для прийому потерпілих, надання невідкладної медичної допомоги та, при потребі, евакуації постраждалих в інші лікувальні установи вищого рівня. Крім того, військові медики надають професійну допомогу у відділеннях хірургії, госпітальному, анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії. Всі підрозділи оснащені лікувально-діагностичним обладнанням.

Розуміючи, які завдання стоятимуть перед особовим складом госпіталю, вони формувались лікарями вищої та першої категорій та середнім медперсоналом із великим практичним досвідом у виконанні обов’язків в польових умовах. Їх професійний рівень дозволяє надавати кваліфіковану допомогу з майже всіх медичних напрямків.

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Для проведення мікробіологічних та санітарно-гігієнічних досліджень до польового шпиталю також додано передову санітарно-епідеміологічну групу регіонального санепідемуправління (м. Вінниця). На озброєнні її фахівців знаходяться дезінфекційно-душовий автомобіль та польова медична лабораторія. Весь молодший сестринський медперсонал — це жінки-військовослужбовці служби за контрактом.