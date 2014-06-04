Івано-Франківщина: центр екстреної допомоги та медицини катастроф отримав сучасний реанімобіль

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації автомобіль придбано в рамках соціального партнерства з компанією ДТЕК згідно з угодою про співпрацю в сфері соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області.

За словами головного лікаря Івано-Франківського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимира Похмурського, завдяки підвищеній прохідності на деяких ділянках доріг та в умовах бездоріжжя реанімобіль зможе вчасно доїхати до пацієнта та евакуювати його. Технічні характеристики та медичне обладнання цього автомобіля дадуть можливість надавати повноцінну допомогу пацієнту, який перебуває у невідкладному стані, на місці події.

«Людина в цьому автомобілі буде знаходитись як у реанімаційному відділенні лікарні, - наголосив журналістам директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Роман Мельник. - Саме тут є більше шансів врятувати людині життя.Є певна статистика, на 100 тисяч населення має бути один реанімобіль. Івано-Франківська область має вже 8 «швидких» саме такого класу. На сьогоднішній день, маючи населення 1 380 000, нам треба 13 реанімобілів і 2-3 резервних. Тому є ще над чим працювати».

Сучасний реанімобіль Mercedes Benz Sprinter класу С максимально оснащений усім необхідним для надання швидкої медичної допомоги згідно з світовими стандартами: електрокардіографом, дефібрилятором, електричним стимулятором серця, апаратом штучної вентиляції легенів, носилками.

Крім цього, в автомобілі встановлено додаткове обладнання – вакуумний матрац для транспортування постраждалих при травмах хребта, переломах, внутрішніх кровотечах і шокових станах. Також є усі необхідні типи вентиляційно-респіраційного обладнання з масками для дорослих та дітей.

«Зараз в Україні багато медичних установ стикаються з проблемами недостатньої забезпеченості фахівцями, старої техніки, неможливості транспортування пацієнтів на великі відстані через відсутність спеціального транспорту або погані дороги. Ми робимо усе для того, щоб покращити доступ людей до медичних послуг», – розповіла керівник департаменту соціального розвитку ДТЕК Вікторія Гриб.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Синергія вугледобувних, енергогенеруючих та дистрибуційних підприємств, впровадження передових технологій, професійний менеджмент, зважена соціальна політика дозволяють ДТЕК зберігати лідерські позиції на паливно-енергетичному ринку України.