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Заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський зазначає, що в Україні щорічно зростає кількість дітей із особливими потребами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ВР сказав, відкриваючи парламентські слухання «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».

Він зазначив, що у світі близько 450 млн людей мають порушення психофізичного розвитку. В той же час, в Україні зростає кількість дітей із особливими потребами, додав він.

"У нас практично щорічно - збільшення на піввідсотка", - відзначив Кошулинський.

Так, на початок року в Україні є 167 тисяч 59 таких дітей, повідомив він. "Тобто, практично 2% всього дитячого населення нашої країни", - сказав заступник голови ВР.