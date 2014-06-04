Зростає кількість дошкільнят з порушеннями психофізичного розвитку

Міністр освіти і науки Сергій Квіт констатує, що в Україні щороку зростає кількість дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».

Квіт наголосив, що діти із особливими потребами не повинні зазнавати будь-якої дискримінації через проблеми свого розвитку.

"Процес включення дітей з особливими освітніми проблемами у загальну діяльність спільно з іншими дітьми починається із дошкільного віку", - сказав міністр.

Він наголосив, що у відповідність до потреб населення має бути приведена мережа дошкільних навчальних закладів різних типів. Також вони повинні бути доступними для дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.

"Щороку зростає кількість дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі дітей з інвалідністю в дошкільних навчальних закладах", - сказав міністр.

Так, повідомив він, у 2012 році таких дітей було 7,9 тис., у 2013 році - 8,5 тисяч.

Саме з цієї причини, зауважив міністр, щорічно збільшується мережа дошкільних закладів із спеціальними групами. Зараз їх кількість збільшилася на 97 у порівнянні з 2012 роком і становить 5 тис. 147 спецгруп.

"Відповідно, на 3 тисячі збільшилася кількість дітей, охоплених навчанням та корекційно-розвитковою роботою, які виховуються у цих групах. Всього близько 85 тис. дітей", - сказав Квіт.

Він також наголосив на нагальності внесення змін до закону про дошкільну освіту в частині організації інклюзивного навчання у дитячих садочках.