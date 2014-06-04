Кабмін сподівається отримати від Японії 3,45 млн доларів гранту на закупівлю медобладнання

Кабінет міністрів затвердив текст угоди з урядом Японії про надання Україні гранту в розмірі 350 млн японських єн (3,45 млн дол.) на закупівлю спеціального медичного та радіологічного обладнання.

Відповідний проект розпорядження уряд схвалив на своєму засіданні, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, схваленим документом затверджується текст угоди про надання гранту (у формі обміну нотами), протоколи до угоди, а також надаються повноваження міністру економічного розвитку і торгівлі на її підписання. Відповідальним за виконання угоди визначається МОЗ.

Як зазначили в Кабміні, підписання угоди дозволить отримати грантову допомогу уряду Японії у розмірі 350 млн японських єн (3,45 млн дол.) для закупівлі спеціального медичного та радіологічного обладнання для Національного наукового центру радіаційної медицини, Національного університету біоресурсів і природокористування України, а також для 5 обласних лікарень (Житомир, Луцьк, Київ, Рівне та Чернігів).

Так, відповідно до запитів МОЗ, Національного наукового центру радіаційної медицини, Національного університету біоресурсів і природокористування, грантові кошти будуть використані для закупівлі ендоскопів, систем ультразвукового дослідження, систем комп’ютерної рентгенографії, спеціальних транспортних засобів із механізованим підйомником, органічних синтезаторів, інкубаторів, колекторних рідинних хроматографів, автоклавів тощо.

Раніше уряд Японії на запит української сторони прийняв рішення про надання грантової допомоги для медичних закладів і дослідницьких установ України, які роблять внесок у подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.