Нацгвардія спростовує інформацію про розстріл хворих у госпіталі в Красному Лимані

Національна гвардія України спростовує інформацію про розстріл військовослужбовцями Нацгвардії хворих у госпіталі в Красному Лимані Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«У ЗМІ з’явилася інформація, розповсюджена представниками самопроголошеної Донецької народної республіки, у якій йдеться, що нібито військовослужбовці Національної гвардії України розстріляли поранених ополченців, які перебували на лікуванні, в одному з лікувальних закладів у м. Красний Лиман. Командування НГУ категорично спростовую дану інформацію», - йдеться в повідомленні.

В Нацгвардії підкреслили, що інформація такого змісту абсурдна та не відповідає дійсності.

При цьому в прес-службі наголосили, що особовий склад Національної гвардії України не перебував та не перебуває на території м. Красний Лиман.

«Військовослужбовці НГУ професійні військові, які приймали присягу на вірність українському народу, користуються в повсякденній діяльності законами та іншими нормативно-правовими актами, та в жодному разі не використовували зброю проти мирного населення, у тому числі хворих та поранених людей», - йдеться в повідомленні.